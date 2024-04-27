Отток мигрантов после «Крокуса»: экономист раскрыл, приведет ли это к росту инфляции в РФ

Отток мигрантов после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» ожидаемо привел к дефициту сотрудников во многих сферах. Чтобы решить проблему, работодателям пришлось привлекать на освободившиеся места россиян, повышая им зарплаты.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина прокомментировала ситуацию, отметив, что для денег, которые теперь получают россияне, может не хватить товаров и услуг. Поэтому происходящее грозит повышением инфляции, и чтобы этого не допустить, регулятору придется ограничить чрезмерное расширение спроса.

Директор федерального методического центра по финансовой грамотности, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Денис Перепелица рассказал, во что выльется эта ситуация в будущем.

«Формально можно согласиться с Эльвирой Сахипзадовной. Рост зарплат действительно ведет к увеличению денежной массы и, как следствие, увеличивается спрос, что и приводит к росту цен. Однако, следует отметить, что увеличение потребительской активности также стимулирует рост производства», — отметил собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Увеличение же количества выпускаемых товаров, по словам эксперта, ведет к появлению новых рабочих мест и росту товарооборота. Все это компенсирует возникающую инфляцию.

«Поэтому в среднесрочной перспективе при условии государственной поддержки производителей рост зарплат в реальном выражении, скорее всего, не сможет существенно повлиять на инфляцию», — заключил Перепелица.

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