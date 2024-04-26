«Все изменится в конце осени»: экономист раскрыла, что будет с ключевой ставкой

Прогнозы аналитиков оправдались: ЦБ России не стал менять ключевую ставку. Такое решение регулятор принял уже в третий раз подряд.

Информация о том, что совет директоров Банка России решил сохранить ставку на уровне 16%, появилась на официальном портале ЦБ.

О том, чего ожидать дальше, рассказала доктор экономических наук и профессор РЭУ им. Г. В. Плеханова Наталья Проданова.Она считает, что ставка какое-то время продержится на прежнем уровне, а потом будет необратимо снижаться.

«Я думаю, до конца третьего квартала ставка будет неизменной. Роста же не будет и в дальнейшем, скорее всего. Нам следует ожидать плавного снижения, причем не более, чем на 1-1,5%. Произойдет это, возможно, в конце осени», — сообщила собеседница интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Напомним, ЦБ с июля 2023 года начал повышать ключевую ставку для борьбы с ускоряющейся инфляцией. Сначала на 1%, в августе — на 3,5%, осенью — еще на 3%, а потом на 1% в декабре. В феврале и марте 2024 года Банк России оставлял ставку без изменений.

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