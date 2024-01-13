Палата представителей США приняла закон о снижении зависимости от российской сельхозпродукции

Палата представителей американского Конгресса накануне приняла проект закона, обязывающего главу местного Минфина поддерживать инвестиции в проекты, направленные на снижение зависимости мировых государств от сельскохозяйственных товаров из России. Об этом сообщило информационное агентство РИА Новости .

Сообщается, что документ, названный «Нет российской сельхозпродукции» был принят после голосования. Уточняется, что данный проект обязует американского министра финансов инструктировать исполнительных директоров страны в международных организациях поддерживать инвестиции в проекты, которые могут снизить зависимость от таких товаров из РФ.

Уточняется также, речь идет, в первую очередь, о зерне и удобрениях, и касается не только потребления продукции в Соединенных Штатах, но и в других государствах.

Как заявил один из авторов проекта конгрессмен Зак Нанн, «мир не может полагаться на РФ» и остальных «противников», особенно, когда речь заходит о необходимых Штатам продовольствиях. По словам автора, закон должен уменьшить зависимость страны от фермеров из России и вернуть фокус на их американских коллег.

Ранее сообщалось, что Москва планирует помешать Америке и Европе конфисковать замороженные российские активы.