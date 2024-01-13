Палата представителей США приняла закон о снижении зависимости от российской сельхозпродукции
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Палата представителей американского Конгресса накануне приняла проект закона, обязывающего главу местного Минфина поддерживать инвестиции в проекты, направленные на снижение зависимости мировых государств от сельскохозяйственных товаров из России. Об этом сообщило информационное агентство РИА Новости.
Сообщается, что документ, названный «Нет российской сельхозпродукции» был принят после голосования. Уточняется, что данный проект обязует американского министра финансов инструктировать исполнительных директоров страны в международных организациях поддерживать инвестиции в проекты, которые могут снизить зависимость от таких товаров из РФ.
Уточняется также, речь идет, в первую очередь, о зерне и удобрениях, и касается не только потребления продукции в Соединенных Штатах, но и в других государствах.
Как заявил один из авторов проекта конгрессмен Зак Нанн, «мир не может полагаться на РФ» и остальных «противников», особенно, когда речь заходит о необходимых Штатам продовольствиях. По словам автора, закон должен уменьшить зависимость страны от фермеров из России и вернуть фокус на их американских коллег.
Ранее сообщалось, что Москва планирует помешать Америке и Европе конфисковать замороженные российские активы.