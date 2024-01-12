Bloomberg: Россия готовится помешать Европе и Америке конфисковать замороженные активы

По данным издания, в Москве после изучения проблемы со всех сторон пришли к выводу, что изъятие средств в действительности маловероятно. Однако при этом Банк России готов к заключению соглашений с международными юридическими компаниями на случай судебного разбирательства. Также в Москве ждут заключение экспертов, анализирующих законы других стран и ищущих похожие случаи в юридической практике.

Пойти по законному пути для решения проблемы с передачей активов было желанием Центробанка с тех пор, когда вопрос был поднят Европой впервые. Комментировать подготовку к судебным процессам американскому изданию Банк России не стал, однако пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия действительно намерена оспаривать решения Запада в суде, а также может принять ответные меры.

В конце 2023 года немецкий Минфин назвал точную сумму замороженных активов России в стране.