Госдума приняла закон о повышении пенсий для неработающих пенсионеров

Госдума сразу в двух чтениях приняла закон об увеличении пенсий для неработающих пенсионеров.

Средняя страховая пенсия увеличится на 1 572 рубля до 22 605 рублей, пенсия по старости вырастет на 1631 рубль и составит 23 449 рублей.

Закон коснется 32 млн российских пенсионеров, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Он уточнил, что финансирование прибавки к пенсиям составит в следующем году 234 млрд рублей. Эти средства уже заложены в госбюджет.