Пятнадцать рабочих мест создано в селе Немчиновка благодаря новому торговому комплексу

Двухэтажное здание торгового комплекса площадью почти 1,5 тысячи квадратных метров в селе Немчиновка Одинцовского городского округа ввели в эксплуатацию. Соответствующее разрешение выдало областное министерство жилищной политики.

Как сообщила пресс-служба ведомства, размер инвестиций в проект, который сопровождал персональный менеджер Центра содействия строительству при правительстве Подмосковья, составил шестьдесят миллионов рублей. Создано пятнадцать рабочих мест.

Застройщиком выступил индивидуальный предприниматель. В здании торгового комплекса будут работать различные торговые точки и одна из крупных сетей супермаркетов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев указывал на важность сопровождения проектов малого бизнеса.