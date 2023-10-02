Платите спокойно: в Центробанке рассказали, что делать, если вы накопили мешок однокопеечных монет

Несмотря на то, что в последнее время все популярнее становятся безналичные способы расчетов, огромное количество торговых предприятий по-прежнему остро нуждаются в металлических рублях и копейках.

Однако, как отмечается в сообщении Банка России, поступившем в нашу редакцию, использовать монеты для расчетов люди не спешат. Их большая часть по-прежнему остается в копилках и кошельках россиян.

«Но следует помнить, что до сих пор в нашей стране монетка номиналом в одну копейку является действующим законным средством платежа. То есть, если вы вдруг накопили мешок однокопеечных монет, можете со спокойной совестью расплатиться ими за товар в магазине, положить на счет в банке или обменять на банкноту», — отметили в пресс-службе регулятора журналисту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Также представители ЦБ напомнили, что сейчас существует приятный способ вернуть даже самую мелкую монету в оборот. Банк России периодически проводит для граждан акцию «Монетная неделя», и в этом году она проходит по всей стране с 25 сентября по 8 октября.

Ранее мы сообщали о том, что Москва и Подмосковье присоединились к акции «Монетная неделя».