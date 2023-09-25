«Примут монеты любого номинала»: Москва и Подмосковье присоединились к акции «Монетная неделя»

В Московском регионе стартовала всероссийская акция «Монетная неделя». Об этом говорится в сообщении пресс-службы ЦБ по ЦФО, поступившем в нашу редакцию.

Отмечается, что с 25 сентября по 8 октября 2023 года жители столицы и Подмосковья смогут сдать скопившиеся дома монеты любого номинала. В зависимости от операционных возможностей банки будут без комиссии обменивать металлические деньги на банкноты или зачислять на счет клиента. Также собранную монетами сумму можно перечислить на благотворительность.

«Банк России чеканит огромное количество монет: на каждого жителя страны их приходится почти 500 штук — это 1,5 килограмма и по сумме около 850 рублей. К сожалению, большая их часть оседает в копилках и карманах и не возвращается в оборот. Сегодня набирают популярность безналичные расчеты», — передала пресс-служба слова начальника Управления наличного денежного обращения ГУ Банка России по ЦФО Комарова Александра корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

В магазинах неохотно принимают металлические деньги и покупатели не спешат нести мелочь туда. Между тем, отметил он, многие организации розничной торговли остро нуждаются в монетах. «Монетная неделя» поможет вернуть мелочь, скопившуюся у граждан, в оборот и сократить затраты на ее чеканку.

«В Московском регионе к акции присоединилось около 270 подразделений банков: узнать, какие именно, можно на сайте «Монетной недели». Чтобы сократить время обслуживания, перед походом в банк монеты желательно заранее рассортировать по номиналам», — говорится в сообщении.

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