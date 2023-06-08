Почти девять тысяч рабочих мест создали резиденты особых экономических зон Подмосковья

Около девяти тысяч рабочих мест создали резиденты пяти особых экономических зон Московской области. Об этом сообщила глава министерства инвестиций, промышленности и науки Екатерина Зиновьева. Ее слова приводит пресс-служба ведомства.

Министр подчеркнула, что ОЭЗ имеют важное значение для экономики региона, они помогают привлекать инвестиции, а также содействуют развитию инфраструктуры и трудоустройству населения.

За все время своей деятельности компании, являющиеся резидентами подмосковных ОЭЗ, создали свыше 8,9 тысячи рабочих мест, более шестисот из них за первый квартал текущего года.

В пресс-службе областного Мининвеста напомнили, что в настоящее время на территории региона работают три особых экономических зоны промышленно-производственного типа. Это «Максимиха», «Ступино Квадрат» и «Кашира». Еще две ОЭЗ относятся к технико-внедренческому типу. Речь идет о «Истоке» и «Дубне».

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья и управляющий директор индийского холдинга Ашок Чатурведи подписали соглашение о строительстве в ОЭЗ «Ступино Квадрат» нового производства.