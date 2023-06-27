Почти двести шестьдесят гектаров земли засеяли в этом году в Подмосковье

Посевные работы завершились в Московской области, в этом году в регионе засеяли на двадцать пять тысяч гектаров больше, по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщили в региональном Минсельхозе.

«Зерновые и зернобобовые засеяны на площади в 106,8 тысяч гектаров. Масличные культуры- 39 тысяч гектаров, кормовые культуры на территории в 89,8 тысяч гектаров», — сообщил зампредседателя правительства региона Георгий Филимонов.

Отмечается, что во многом посевным работам способствовала хорошая погода и своевременная подготовка к старту кампании. При этом самые большие площади засеял городской округ Серебряные Пруды — более 31 тысячи гектаров, Зарайск, где сев проведен на площади более 25 тысяч гектаров. А также более 23 тысяч гектаров засеяно в городском округе Луховицы.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что Подмосковье является лидером в стране по производству сыра.