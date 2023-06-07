Воробьев: Подмосковье – лидер в стране по производству сыра

Он отметил, что программа, реализуемая в регионе по закрытым грунтам (теплицам), помогла области стать второй в стране по производству.

«А по сырам, как мы и обещали, по производству мы занимаем первое место в стране. Приятно, что на коллегии Минсельхоза это было отмечено», - сказал Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям.

Он уточнил, что лидерство обеспечили реализуемые в сельском хозяйстве программы.