Воробьев: Подмосковье – лидер в стране по производству сыра
Фото: [Константин Семенец]
Московская область стала лидером страны среди регионов по производству сыров, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
Он отметил, что программа, реализуемая в регионе по закрытым грунтам (теплицам), помогла области стать второй в стране по производству.
«А по сырам, как мы и обещали, по производству мы занимаем первое место в стране. Приятно, что на коллегии Минсельхоза это было отмечено», - сказал Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям.
Он уточнил, что лидерство обеспечили реализуемые в сельском хозяйстве программы.