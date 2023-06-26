Почти тридцать новых коммерческих проектов поступило в ЦСС Подмосковья за неделю

Еще двадцать девять новых коммерческих объектов появится на территории Подмосковья. Такое количество проектов поступило в Центр содействия строительству при правительстве региона за минувшую неделю.

Как сообщила пресс-служба областного министерства жилищной политики, в частности, в Щелково планируют возвести здание по производству племенной продукции, а в городском округе Красногорск — научно-производственное здание.

В городском округе Пушкинский планируют построить грузовой технический центр, в Солнечногорске — административно-производственный комплекс, в Воскресенске — склад.

В ведомстве напомнили, что все услуги Центр содействия строительству при правительстве Московской области оказывает бесплатно. Узнать более подробную информацию можно по ссылке.

Ранее сообщалось, что губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход работ по благоустройству территории у Зарайского кремля.