Почти тысяча триста компаний являются резидентами индустриальных парков Подмосковья

В настоящий момент почти шестьдесят шесть тысяч рабочих мест создано на площадках подмосковных индустриальных парков. Об этом заявили в региональном Мининвесте.

Отмечается, что число резидентов продолжает расти, только с начала года ими стали более 40 компаний. И именно благодаря новым резидентам общая заполняемость парков увеличилась до 84,3%. В то время как средняя заполняемость по стране составляет примерно 55%. Ожидается, что в этом году в Подмосковье создадут еще четыре парка.

Ранее глава региона Андрей Воробьев отметил, что Подмосковье сохранило третье место в рейтинге АСИ по состоянию инвестклимата.