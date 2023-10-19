Подмосковье экспортирует продукцию агропромышленного комплекса в 70 стран

Подмосковье экспортирует продукцию агропромышленного комплекса в семьдесят стран. Об этом в интервью «Интерфакс» рассказал зампред областного правительства Георгий Филимонов.

По его словам по этому направлению Подмосковье является лидером в ЦФО и РФ.

С начала года регион экспортировал свинину на 150 миллионов долларов, мясо птицы на 140 миллионов долларов, напитки на 114 миллионов долларов, говядину на 91 миллион долларов, кисломолочную продукцию на 37 миллионов долларов, сыры и творог на 35 миллионов долларов.

Шестьдесят два процента от общего объема экспортируемой продукции АПК Подмосковье поставляет в страны СНГ. В основном — в Беларусь и Казахстан.

Крупнейшим каналом поставок на экспорт является агрохаб «Селятино». С января через него было экспортировано более полутора миллионов тонн продукции.

Ранее губернатор области Андрей Воробьев рассказал о развитии экспорта в регионе.