Подмосковье выплатило четырнадцатый купон по облигациям 2019 года

Подмосковье выплатило четырнадцатый купон по облигациям Московского областного внутреннего займа 2019 года, сообщила глава регионального министерства экономики и финансов Наталия Масленкина.

Министр уточнила, что общий объем выплат по обязательству превысил 160 миллионов рублей. Начисленный купонный доход на одну облигацию выпуска составил чуть более одиннадцати рублей из расчета 6,55 процента годовых.

По словам Масленкиной, выплата следующего купона по облигациям выпуска состоится в конце сентября текущего года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев указал на необходимость привлечения инвесторов в экономику региона.