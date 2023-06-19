Андрей Воробьев: нужно привлекать инвесторов в экономику Подмосковья
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Одной из ключевых тем на еженедельном совещании губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с правительством региона и главами городских округов по ВКС стала экономическая повестка и важность привлечения инвестиций в регион.
«Мы встречаемся после большого важного события — это Петербургский международный экономический форум. Была большая содержательная повестка, и конечно самое ключевое — выступление нашего президента. Цель — развивать экономику, привлекать инвесторов», — сказал Андрей Воробьев.
Губернатор отметил интерес к форуму и российской экономике у инвесторов из дружественных стран, в частности, Индии, Китая, Турции, ОАЭ.
«Это, безусловно, радует, и наша задача — и дальше создавать все необходимые условия для того, чтобы образовывались новые предприятия и были приняты системные решения, которые позволяют малому и среднему бизнесу реализовываться «на земле», — добавил глава региона.
Соответствующее поручение дано экономическому блоку правительства.
Ранее сообщалось, Андрей Воробьев посетил Отдельную дивизию оперативного назначения имени Дзержинского.