Подмосковье заключило с Турцией экспортные контракты на два миллиарда рублей
Фото: [Фонд поддержки ВЭД МО]
Подмосковные экспортеры с 2020 года подписали экспортные контракты на два миллиарда рублей с Турцией. Об этом сообщили в Мининвесте региона.
«В числе экспортеров — четырнадцать компаний, подписавших девятнадцать контрактов», – рассказала зампред областного правительства — глава министерства Екатерина Зиновьева.
Помощь в заключении договоров компаниям оказал Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Подмосковья.
При содействии фонда сразу восемь компаний приняли участие в международной выставке пищевой промышленности CNR Food Istanbul Expo 2023, которая прошла в Стамбуле.
Ранее губернатор области Андрей Воробьев рассказал о развитии экспорта в Подмосковье.