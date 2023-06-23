Подмосковная компания будет экспортировать консервы в ОАЭ и Таиланд

Вкусная продукция из Московской области скоро начнет поступать на прилавки супермаркетов Объединенных Арабских Эмиратов и Таиланда.

Компания «Смарт» из Долгопрудного с помощью специалистов подмосковного Фонда поддержки внешнеэкономической деятельности заключила на этот счет два соглашения о сотрудничестве на сумму 250 тысяч долларов.

Специалисты фонда недавно участвовали в Дубае в выставке пищевой промышленности Gulfood 2023. Подмосковный стенд с рекламой продукции 20 предприятий привлек внимание деловых людей. Есть перспективы, что после контракта «Смарта» на зарубежный рынок выйдут и другие компании из Московской области.

Ранее мы сообщали, что глава Воскресенска навестил пострадавших при падении лифта в жилом доме.