Глава Воскресенска навестил пострадавших при падении лифта в жилом доме
Фото: [Администрация городского округа Воскресенск]
Глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин взял под личный контроль ситуацию с расследованием падения лифта в одном из многоквартирных домов, в результате которого есть пострадавшие.
Руководитель муниципалитета навестил в больнице мужчину и женщину, которые оказались в эпицентре ЧП, заверил их, что врачи сделают все, что необходимо для выздоровления.
Лифт в настоящий момент отключен, изучаются возможные причины, которые привели к падению. В случае необходимости им займется ремонтная бригада. Отметим, технический осмотр пройдут все кабины в этом доме.
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