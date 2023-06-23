Глава Воскресенска навестил пострадавших при падении лифта в жилом доме

Глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин взял под личный контроль ситуацию с расследованием падения лифта в одном из многоквартирных домов, в результате которого есть пострадавшие.

Руководитель муниципалитета навестил в больнице мужчину и женщину, которые оказались в эпицентре ЧП, заверил их, что врачи сделают все, что необходимо для выздоровления.

Лифт в настоящий момент отключен, изучаются возможные причины, которые привели к падению. В случае необходимости им займется ремонтная бригада. Отметим, технический осмотр пройдут все кабины в этом доме.

Ранее мы рассказывали, что в подмосковных Бронницах идет масштабная реконструкция главной площади.