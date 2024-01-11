Подмосковная компания планирует выпустить в этом году порядка 200 тысяч единиц подшипников

Резидент особой экономической зоны «Дубна», «Завод автомобильных подшипников No 1» («ЗАП No 1»), начал замещать импортные автокомпоненты. В этом году завод планирует произвести уже порядка двухсот тысяч единиц отечественных подшипников. Об этом сообщили в Мининвесте Подмосковья.

Ожидается, что продукция предприятия позволит восполнить потребности российского рынка в необходимых автокомпонентах, заместив иностранные аналоги. А по мере выхода предприятия на полную мощность будут созданы порядка тридцати рабочих мест.

Также в этом году планируется приступить к строительству второй очереди предприятия, что позволит уже в первом полугодии следующего года организовать собственное других комплектующих.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что в Подмосковье стараются оказать максимальную поддержку предпринимателям.