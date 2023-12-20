Губернатор Воробьев: в Подмосковье стараются оказать максимальную поддержку предпринимателям

Программы «Земля за 1 рубль» и «Недвижимость за 1 рубль», инициированные губернатором Андреем Воробьевым, позволили предоставить бизнесу Подмосковья более 300 объектов.

«Мы стараемся максимально поддерживать предпринимателей, поэтому запускаем новые региональные меры, внедряем современные сервисы. На встречах с бизнесом, которые проводили в разных форматах, постоянно слышали запрос — нужны новые площади для запуска или расширения производства», — отметил губернатор.

По его словам, обе программы были запущены с этой целью. В рамках программы «Земля за 1 рубль» было предоставлено 157 участков общей площадью более 600 гектаров, на которых будет реализован 131 импортозамещающий проект. Кроме того, в рамках второй программы бизнес получил 152 объекта в 34 городских округах. Отметим, что подобрать земельный участок и объект по ставке 1 рубль в год можно на инвестиционной карте Московской области. Подробности о мерах поддержки бизнеса размещены здесь.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье стараются делать удобными сервисы для бизнеса.