Подмосковная компания заключила экспортный контракт на поставку кондитерского оборудования в Ташкент

Компания ООО «ПРОТЭКОМ» из подмосковной Электростали экспортирует комплекта промышленного кондитерского оборудования партнерам из Ташкента на 126 тысяч долларов. Об этом сообщили в региональном Мининвесте.

Отмечается, что поддержку в сопровождении контракта с покупателем из Узбекистана оказал Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области. Отгрузка комплекта оборудования запланирована на декабрь этого года.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что инвестпортал Подмосковья будет интегрирован с федеральной платформой «Мой экспорт».