Инвестпортал Подмосковья будет интегрирован с федеральной платформой «Мой экспорт»

Подмосковный инвестпортал будет интегрирован с федеральной цифровой платформой «Мой экспорт». Соответствующее соглашение на полях ПМЭФ подписали губернатор Московской области Андрей Воробьев и гендиректор АО «РЭЦ» Вероника Никишина.

Первый этап интеграции планируется запустить к 1 августа 2023 года, сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области. Объединение позволит работающим в области предприятиям получать федеральные и региональные меры поддержки в режиме «одного окна».

«У нас в Подмосковье объемы экспорта заметно возросли: только за прошедший год — с 11 до 13,6 миллиарда долларов. Больше тысячи компаний получили на уровне региона поддержку, чтобы их продукция была востребована на зарубежных рынках», — подчеркнул Андрей Воробьев.

Фото: [ Константин Семенец ]

Генеральный директор АО «РЭЦ», в свою очередь, подчеркнула, что совместный проект интеграции будет аналогом портала «Госуслуги». Пользоваться им смогут как действующие, так и начинающие экспортеры. В одном месте будут собраны все меры поддержки, которые предоставляют региональные власти, РЭЦ, министерства и другие организации.

«Хочу поблагодарить Московскую область за активность и совместную работу. Этот проект — только пилот, лишь первый шаг. Уже к концу года к нам присоединятся другие регионы», — отметила Никишина.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и учредитель ГК «Мультикод» Малхаз Аллазов подписали соглашение о создании в Солнечногорске логистического кластера.