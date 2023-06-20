Подмосковные производители косметики представили свою продукцию на выставке в Турции

Девять подмосковных компаний представили свою продукцию на международной выставке Beauty Eurasia 2023 в Стамбуле. Об этом сообщила пресс-служба областного министерства инвестиций, промышленности и науки.

В ведомстве подчеркнули, что компании из Подмосковья стали экспонентами при содействии регионального Фонда поддержки внешнеэкономической деятельности.

Так, участие в выставке приняли в том числе производители из Ленинского, Дмитровского, Сергиево-Посадского округов, а также Подольска и Истры.

В рамках коллективного стенда были представлены эстетическая косметика для профессионального и домашнего ухода, пищевые добавки, средства для волос, шампуни и гели для ухода за кожей.

Ежегодная выставка проходит в Турции с 2005 года. В этот раз участие в ней приняли свыше 450 экспонентов из сорока четырех стран, в том числе Китая, Кореи, Индии и Тайваня.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе будет продолжена работа по развитию сервисов для предпринимателей, в том числе для экспортеров.