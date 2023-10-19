Подмосковный производитель нефтегазового оборудования устроил презентацию на престижном форуме

Компания «Алатырь» из Электростали представила свою продукцию на выставке «Сделано в России 2023».

Как информирует пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области, производитель нефтегазового оборудования вошел в число компаний-экспонентов в рамках коллективного стенда Московской области. Посетители с интересом ознакомились с продукцией, спрос на которую высок не только в России, но и за рубежом.

Напомним, что помощь экспортным компаниям в регионе оказывает Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области.

Ранее сообщалось, что губернатор Андрей Воробьев в рамках рабочей поездки в КНР посетил завод автомобильной компании Changan и пригласил ее представителей в Московскую область.