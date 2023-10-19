Андрей Воробьев посетил завод китайской автомобильной компании и пригласил ее представителей в Подмосковье

Глава Подмосковья Андрей Воробьев во время рабочей поездки в Китай посетил город Чунцин, где находятся три завода одного из флагманов китайского автомобилестроения Changan, сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

На встрече с исполнительным вице-президентом Chongqing Changan Automobile Co. Ltd Ли Минцаем Андрей Воробьев подчеркнул, что для региона очень важно сотрудничество с партнерами из КНР, особенно сейчас, когда в Пекине состоялся международный форум «Один пояс — один путь», участие в котором приняли президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин.

«Российская и китайская стороны продемонстрировали качественно новый уровень взаимодействия. <…> Нам очень интересны ваши идеи и технологии, то, как вы ведете и развиваете свой бизнес. Хотим перенять ваш опыт, применить лучшие практики у себя», — отметил губернатор.

Андрей Воробьев пригласил компанию Changan в Подмосковье. Он подчеркнул, что Московская область находится в числе лидеров страны с точки зрения высокотехнологичных производственных компаний, работающих на территории региона.

Фото: [ Константин Семенец ]

Сейчас на трех заводах Changan работают шесть тысяч человек. Андрей Воробьев посмотрел производство автомобилей, пообщался с сотрудниками предприятия, а также провел тест-драйв модели Avatr.

Также губернатору Подмосковья представили четырехцилиндровый двигатель внутреннего сгорания, который является собственной разработкой компании.