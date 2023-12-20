«Похоже на сговор производителей»: какие продукты подорожают вслед за яйцами

Не успели россияне отойти от шокирующих цен на яйца, как их огорошили новыми повышениями стоимости продуктов. На этот раз в Москве и Подмосковье резко подорожали помидоры. Как пишет «SHOT Проверка» , заплатить за них придется в среднем на 32% больше.

Огурцы под угрозой

На наш запрос относительно цен представители крупнейших сетей супермаркетов отвечать отказались. Зато объяснить ситуацию взялась экономист, доцент МГГЭУ Инна Литвиненко.

«С яйцами произошла из ряда вон выходящая ситуация, больше похожая на сговор производителей. А с помидорами все несколько иначе, ведь климат не позволяет их много производить зимой. Сейчас не сезон для этого продукта, плюс Новый год на носу. И под угрозой подорожания весь перечень продуктов, связанных с новогодним столом», — считает Литвиненко.

По мнению эксперта, стоит ожидать повышения цен на овощи, фрукты и спиртные напитки. В первую очередь, шампанское, вино и коньячные изделия.

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Подождать до марта

«Наценки на спиртное будут в районе 10–12%. Это касается и продуктов для оливье, селедки под шубой и других популярных салатов. У огурцов мы можем увидеть подорожание до 22%. Красная икра прибавит до 20% к цене. Незначительное повышение стоимости может быть и у колбасных изделий», — предсказала кандидат экономических наук.

Как объяснила эксперт, цены повышают производители и ритейлеры сообща. И эту тенденцию россияне будут наблюдать примерно до марта. После этого цены стабилизируются.

«Не стоит ожидать, что прежние цифры на ценниках полностью вернутся, но процентов десять от стоимости могут исчезнуть», — сказала Литвиненко в разговоре с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Ранее мы писали, когда решится проблема с яйцами, на которую указал Путин.