«Покупателей не смогли найти»: выяснилось, что подешевеет в России в 2024 году

В 2023 году многие товары подорожали. В некоторых категориях рост особенно впечатлил: «набил оскомину» вопрос с ценами на мясо кур и яйца, выросла стоимость одежды и обуви, автомобилей и многого другого. Что будет дальше, рассказала экономист, доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Тарасова.

По ее словам, сегодня есть предпосылки и для обратной динамики.

«Пример дефляции после кардинального роста — цены на куриные яйца. Они подешевели на 4-5,5% уже в первую неделю нового года. Сказывается эффект завершения праздников и рост импорта», — отметила эксперт в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Тарасова не исключила, что некоторое снижение цен произойдет и на рынке недвижимости.

«Уже сейчас застройщики прибегают к тактике «закрытых продаж», когда объявления не публикуются, а сама информация целевым образом доносится до потенциальных покупателей: видимо, чтобы не вызвать панику инвесторов», — добавила собеседница.

Также, по ее словам, известны примеры, когда в Москве в объявлениях на известных площадках квартира в новостройке выставлялась за 17 млн рублей, но девелопер в «частных звонках» предлагал эти же лоты по цене 13-14 млн рублей.

«Едва ли будут дорожать и автомобили. Весь объем рынка новых авто в России в 2023 году составил чуть более одного миллиона машин, из которых примерно половина — китайские. Сейчас на складах наблюдается явное затоваривание — своих покупателей не смогли найти около 200 тыс. автомобилей из КНР. По сути, мы обеспечены такими машинами на полгода вперед, даже если импорт полностью прекратится», — пояснила экономист.

Отсюда, по ее словам, и идут скидки на китайские автомобили, которые к концу 2023 года доходили до 400-500 тыс. рублей.

«Примерно такой же дисконт можно получить и сейчас. Очевидно, что в условиях конкуренции не будет «задирать цены» и российский производитель», — подытожила Тарасова.

Ранее Путин назвал задержку в импорте яиц причиной роста цен на них.