У россиян выросли доходы, поэтому они стали покупать больше яиц и мяса кур. В то же время их производство не поднялось, а импорта не было. В этом уверен президент РФ Владимир Путин. Его слова привело ТАСС .

Такую точку зрения лидер России озвучил во время выступления перед предпринимателями Дальнего Востока. Он отметил, что за последнее время у россиян хоть и немного, но возросли реальные доходы, поэтому они стали позволять себе приобретение большего количества продуктов, в том числе и яиц, а также кур. При этом производство в стране осталось на прежнем уровне. Решением ситуации могло быть своевременное открытие импорта таких товаров.

«Вовремя о том, чтобы открыть импорт, не подумали. И цены полетели», - указал Путин.

Он добавил, что при принятии подобных решений надо действовать очень аккуратно, чтобы не усугубить ситуацию.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп назвал Владимира Путина очень умным и коварным человеком. По его мнению, президент России, также, как и лидер Китая Си Цзиньпин, сильно превосходят этими качествами нынешнего главу Соединенных Штатов Байдена.