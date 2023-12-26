«Положены всем без исключения»: какие дополнительные выплаты с 1 января получат пенсионеры

С начала 2024 года вступит в силу решение Сергея Собянина об увеличении соцвыплат для пожилых граждан, многодетных семей и инвалидов. Об этом сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Юрист Алла Георгиева рассказала нам, что изменится с 1 января, и какие именно категории граждан затронет решение Собянина.

Доплаты всем без исключения

«Пенсионерам увеличат ежемесячные компенсационные выплаты до 24 500 рублей. Ранее они составляли 23 313 рублей. Также у пожилых людей есть возможность бесплатно посещать различные мероприятия. Гадать же о том, кому достанутся увеличенные выплаты, не придется — они положены всем без исключения жителям столицы, которые уже вышли на пенсию», — сообщила собеседница интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Об этом, по ее словам, можно судить из того, что официальные источники не публикуют информацию о каких-либо ограничениях.

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Другие изменения

«Семьи, которые воспитывают ребенка-инвалида, дополнительно обеспечат скидками в 50% на покупку жилья. Им же положены бесплатный проезд в общественном транспорте и помощь с приобретением школьной формы», — отметила Георгиева.

Также возрастут, продолжила она, компенсационные выплаты по случаю рождения и усыновления ребенка, а нуждающимся семьям выделят ежемесячные пособия. Единовременные выплаты достанутся и молодым родителям. В зависимости от количества детей, суммы будут индексироваться.

«Приемным родителям тоже увеличат материальную помощь. Ее размер будет зависеть от возраста, здоровья ребенка и количества воспитанников в семье», — заключила собеседница.

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