«Нет никакого смысла»: как самозанятым пенсионерам не лишиться льгот и бонусов

Пожилые люди, оформившие статус самозанятого, могут лишиться некоторых льгот, в том числе индексации пенсии. Об этом сообщают « Известия ».

Речь идет о пенсионерах, которые продолжают выплачивать пенсионные взносы. Из-за формальностей они рискуют потерять даже региональные доплаты.

У кого отберут право на льготы

Возрастные граждане, которые являются самозанятыми и продолжают платить взносы на пенсионное страхование, приравниваются к работающим. Из-за этого и лишаются упомянутых привилегий, доступных остальным пенсионерам.

Стоит отметить, что оплата пенсионных взносов необязательна. Однако в таком случае придется позабыть и о дополнительном страховом стаже, что для некоторых граждан является приоритетом.

Фото: [ Павел Лисицын/©РИА Новости ]

Что выбрать

Людмила Иванова-Швец, доцент кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова, рассказала нам, что же выгоднее выбирать в подобных ситуациях.

«Самозанятым пенсионерам нет никакого смысла платить взносы на пенсионное обеспечение. В этом нет необходимости, так как пенсия им уже назначена. Самозанятые в целом освобождены от выплаты взносов в Социальный фонд. Но те, кто пока не достиг пенсионного возраста, могут добровольно вносить средства на свою будущую пенсию», — отметила собеседница интернет-издания «Подмосковье сегодня».

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