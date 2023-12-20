«Нет никакого смысла»: как самозанятым пенсионерам не лишиться льгот и бонусов
Экономист Иванова-Швец: пожилым самозанятым не стоит платить пенсионные взносы
Фото: [Павел Лисицын/©РИА Новости]
Пожилые люди, оформившие статус самозанятого, могут лишиться некоторых льгот, в том числе индексации пенсии. Об этом сообщают «Известия».
Речь идет о пенсионерах, которые продолжают выплачивать пенсионные взносы. Из-за формальностей они рискуют потерять даже региональные доплаты.
У кого отберут право на льготы
Возрастные граждане, которые являются самозанятыми и продолжают платить взносы на пенсионное страхование, приравниваются к работающим. Из-за этого и лишаются упомянутых привилегий, доступных остальным пенсионерам.
Стоит отметить, что оплата пенсионных взносов необязательна. Однако в таком случае придется позабыть и о дополнительном страховом стаже, что для некоторых граждан является приоритетом.
Фото: [Павел Лисицын/©РИА Новости]
Что выбрать
Людмила Иванова-Швец, доцент кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова, рассказала нам, что же выгоднее выбирать в подобных ситуациях.
«Самозанятым пенсионерам нет никакого смысла платить взносы на пенсионное обеспечение. В этом нет необходимости, так как пенсия им уже назначена. Самозанятые в целом освобождены от выплаты взносов в Социальный фонд. Но те, кто пока не достиг пенсионного возраста, могут добровольно вносить средства на свою будущую пенсию», — отметила собеседница интернет-издания «Подмосковье сегодня».
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