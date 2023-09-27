Полтысячи участков под производство доступны в индустриальных парках Подмосковья

Пять сотен участков под размещение производства доступны в индустриальных парках Подмосковья, сообщили в Мининвесте региона. Речь идет о двух с половиной тысячах гектаров земли.

По словам зампреда областного правительства – главы министерства Екатерины Зиновьевой, инвесторы могут открыть предприятие в готовом здании формата «Подмосковье индастриал» или возвести инфраструктуру самостоятельно. Помимо этого, на 250 участках доступно строительство инфраструктуры «под запрос».

Выбрать подходящую площадку для реализации инвестиционного проекта можно на инвесткарте Подмосковья. Ее создали в рамках внедрения регионального инвестиционного стандарта.

Ранее губернатор области Андрей Воробьев рассказал, что за полгода в основной капитал региона поступило более пятисот миллиардов рублей инвестиций.