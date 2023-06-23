Порядка пятидесяти пяти миллионов инвестировали в новый склад в Подмосковье

Новый склад, предназначенный для хранения металлопроката, ввели в эксплуатацию в деревне Островцы Раменского городского округа.

Отмечается, что застройщиком данного объекта выступал индивидуальный предприниматель. Складской объект площадью более одной тысячи квадратных метров предназначен для хранения, последующей переработки и продажи различной металлопрокатной продукции.

Планируемый годовой объем обрабатываемой продукции составит триста тонн. Открытие позволит создать в муниципалитете четырнадцать рабочих мест.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что четверть валового регионального продукта приходится на малый бизнес.