Андрей Воробьев: четверть ВРП приходится на малый бизнес

«22% налогов мы получаем от малого бизнеса. Важно, что мы видим рост малого бизнеса и продолжительность работы частного бизнеса в Подмосковье», - сказал губернатор в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области.

Также он отметил, что этот показатель выше, чем в среднем по стране.

Кроме того, губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья отметил стабильность экономики региона.