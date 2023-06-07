Андрей Воробьев: четверть ВРП приходится на малый бизнес
Фото: [Клим Березуцкий]
Малый бизнес в Подмосковье занимает 24,8% валового регионального продукта, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«22% налогов мы получаем от малого бизнеса. Важно, что мы видим рост малого бизнеса и продолжительность работы частного бизнеса в Подмосковье», - сказал губернатор в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области.
Также он отметил, что этот показатель выше, чем в среднем по стране.
Кроме того, губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья отметил стабильность экономики региона.