Потребителям СПГ из США пообещали появление очереди за российским топливом
Вучич: потребители американского СПГ выстроятся в очередь за газом из РФ
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Те страны, которые делают ставку на поставки СПГ из Соединенных Штатов, со временем будут выпрашивать у России ее топливо. Такой прогноз сделал Александр Вучич, президент Сербии. Его слова привело РИА Новости.
Вучич выступил в Баку на конференции ООН, посвященной изменению климата. Он предрек большие проблемы тем странам, которые ориентированы на приобретение сжиженного природного газа у Америки. По его мнению, через 3-4 года США перестанут отправлять газ на экспорт.
«Им самим потребуется из-за большего потребления, ИИ и электрических батарей. Тогда все станем в очередь, и те, кто запрещали российский газ, будут стоять в очереди к Москве», — указал он.
Сербский лидер считает, что все те, кто сейчас отказывается от российского топлива, будут просить вернуть его поставки.
Ранее Вучич объяснил журналистам разницу между Россией и Западом. Российская армия не наносила удары по его стране, и не бомбила ее. Она также не отбирала у нее Косово. По этой причине Белград сохраняет отношения с РФ.