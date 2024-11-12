Потребителям СПГ из США пообещали появление очереди за российским топливом

Те страны, которые делают ставку на поставки СПГ из Соединенных Штатов, со временем будут выпрашивать у России ее топливо. Такой прогноз сделал Александр Вучич, президент Сербии. Его слова привело РИА Новости.

Вучич выступил в Баку на конференции ООН, посвященной изменению климата. Он предрек большие проблемы тем странам, которые ориентированы на приобретение сжиженного природного газа у Америки. По его мнению, через 3-4 года США перестанут отправлять газ на экспорт.

«Им самим потребуется из-за большего потребления, ИИ и электрических батарей. Тогда все станем в очередь, и те, кто запрещали российский газ, будут стоять в очереди к Москве», — указал он.

Сербский лидер считает, что все те, кто сейчас отказывается от российского топлива, будут просить вернуть его поставки.

Ранее Вучич объяснил журналистам разницу между Россией и Западом. Российская армия не наносила удары по его стране, и не бомбила ее. Она также не отбирала у нее Косово. По этой причине Белград сохраняет отношения с РФ.