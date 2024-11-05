Вучич: не Россия бомбила Сербию, а коллективный Запад

Александр Вучич, президент Сербии, в интервью телеканалу Happy TV заявил , что разница между Россией и Западом заключается в том, что Россия не наносила авиаудары по Сербии.

«Нам следует признать, что это важно. Извините, но это не Россия бомбила нас и не она отнимает у нас Косово. Мы должны четко обозначить эту разницу. Что касается того, предпочитаю ли я западную модель или российскую, это уже другой вопрос», — отметил Вучич.

Кроме того, он подчеркнул, что Сербия движется в сторону европейской интеграции, однако не должна полностью разрывать связи с Россией и Китаем.

Ранее замглавы сербского правительства Александр Вулин заявлял, что страна не собирается поддерживать антироссийские санкции и следовать русофобской политике.