Вучич: не Россия бомбила Сербию, а коллективный Запад
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Александр Вучич, президент Сербии, в интервью телеканалу Happy TV заявил, что разница между Россией и Западом заключается в том, что Россия не наносила авиаудары по Сербии.
«Нам следует признать, что это важно. Извините, но это не Россия бомбила нас и не она отнимает у нас Косово. Мы должны четко обозначить эту разницу. Что касается того, предпочитаю ли я западную модель или российскую, это уже другой вопрос», — отметил Вучич.
Кроме того, он подчеркнул, что Сербия движется в сторону европейской интеграции, однако не должна полностью разрывать связи с Россией и Китаем.
Ранее замглавы сербского правительства Александр Вулин заявлял, что страна не собирается поддерживать антироссийские санкции и следовать русофобской политике.