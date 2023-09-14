«Потребность никуда не денется»: выяснилось, что будет с курсом доллара в ближайшие месяцы

Курс иностранных валют доллара и евро в ближайший месяц по отношению к рублю будет более оптимистичным. Таким мнением поделился доцент базовой кафедры РЭУ им. Г. В. Плеханова Дмитрий Осянин.

Российские власти, по его словам, констатировали, что летний пик ослабления рубля прошел. В ближайшие месяцы на валютный рынок будут поступать более высокие объемы валютной выручки от наших экспортеров из-за выросших цен на экспортные товары, поэтому в целом рубль может продолжить процесс укрепления.

«Кроме того, ожидается повышение ключевой ставки ЦБ РФ на 1,5%, что в теории также будет способствовать укреплению рубля, и курс составит не более 85 рублей к доллару и 95 рублей к евро. Также значимый вклад в укреплении рубля внесет рост российской экономики», — пояснил экономист в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Собеседник пояснил, что повышение ставки ЦБ тоже всегда помогает, потому как движение ставки влияет на курс не сразу, а со временным интервалом.

«Потребность в валюте для покупки импорта никуда не денется, а вот тенденции к оттоку капитала сохраняются. Поэтому российские власти для укрепления рубля, возможно, ужесточат валютное регулирование по продаже экспортной выручки на Московской бирже, а также, возможно, введут меры для оттока капитала. Повысится ключевая ставка ЦБ РФ и сократится бюджетное стимулирование», — уточнил Осянин.

Курс определяется внешней торговлей, из-за санкций сохранятся проблемы в платежном балансе с точки зрения сложностей с возвратом экспортной выручки, рассказал эксперт.

«Также курс рубля будет зависеть от различных факторов, включая цены на нефть и другие сырьевые товары, монетарную политику Центрального банка России, политические и экономические события в стране и мире, а также спекулятивные операции и настроения на валютном рынке», — отметил экономист.

Ранее Герман Греф посоветовал россиянам не хранить сбережения в твердой валюте, а покупать рублевые облигации.