Греф посоветовал россиянам не хранить сбережения в твердой валюте, а покупать рублевые облигации

Хранить сбережения в твердых валютах бесперспективно, считает глава Сбербанка Герман Греф. По словам топ-менеджера, это связанно с низкой ликвидностью и отсутствием достаточной доходности по ним.

В эфире телеканала «Россия 1» глава Сбербанка посоветовал россиянам инвестировать в акции. Экономист отметил, что в настоящее время появился уникальный момент, чтобы выйти из долларов США и евро, прикупив рынке рублевые облигации.

«Наверное, сейчас бы я не рекомендовал хранить в твёрдых валютах, потому что они не дают никакой доходности», — заявил Греф на Дальневосточном форуме.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф сообщил что не видит причин для повышения в сентябре ключевой ставки.