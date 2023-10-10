Повышайте ставки: выяснилось, как заработать на сдаче жилья в аренду

В период кризиса инвесторы ищут «тихую гавань», и традиционно ею становится недвижимость, которая не только защищает накопления от инфляции за счет постоянного роста цены квадратного метра, но и позволяет получать регулярный арендный доход.

Но как рассказал участник технологической образовательной компании «Лайк» Алексей Унжаков, для достижения заработка от сдачи жилья в аренду нужно сначала исследовать рынок недвижимости.

«Это поможет определить популярные районы, спрос и цены на аренду. Выбор места для покупки недвижимости имеет большое значение. Нужно выбрать район с высоким спросом на аренду: туристические локации, бизнес-центры или районы с развитой инфраструктурой», — рассказал Унжаков в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

И еще один не менее важный фактор — поддержание недвижимости в хорошем состоянии, чтобы привлекать арендаторов и сохранять высокую доходность.

«Регулярно проводите техническое обслуживание и ремонт, следите за чистотой и обновляйте интерьер при необходимости. Также стоит постоянно следить за положением дел на арендном рынке, чтобы в случае чего вовремя повысить ставки по аренде. И, конечно, разнообразьте свой портфель, приобретая недвижимость в разных районах и с разными характеристиками. Это поможет вам снизить риски и получить более стабильный доход», — подытожил собеседник.

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