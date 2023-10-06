Квартиры в Сочи скоро подорожают

В ближайшее время рынок недвижимости в Сочи продемонстрирует значительный рост, и этому есть существенные причины. Решение местных властей подтолкнуло цены к увеличению.

Практикующий инвестор и основатель АН «Меридиан-ГРУПП» Диана Жукова рассказала, почему вкладывать деньги стоит именно в недвижимость на территории российского курорта.

«В Сочи действует мораторий на строительство, но не столько он влияет на рынок, сколько фактические физические ограничения возможностей. Количество пригодных для строительства земельных участков очень невелико — менее 10 % земельного фонда города. Следовательно, формируется дефицит и стабильность роста рынка недвижимости», — сообщила собеседница интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Город ориентирован на российского потребителя, добавила эксперт. Внутренний туристический поток в 2022 году увеличился, а высокий спрос задает динамику цен на аренду, что напрямую влияет на доходы инвесторов в курортную недвижимость. На начало мая 2023 года бронирование летнего сезона составляло 90% в четырех-пятизвездочных отелях, и 80% в частном секторе.

«Проектом нового генерального плана Сочи не планируется выделение территории для нового строительства многоквартирных жилых домов. Цель администрации города — сократить и остановить миграцию. В текущих условиях в Сочи ведется строительство жилых объектов, разрешения на строительство которых были выданы ранее», — отметила Жукова.

По мнению инвестора, в ближайшие годы будет формироваться дефицит жилого фонда на территории Сочи. Спрос будет превышать предложение. Жизнь в городе-курорте с полноценной инфраструктурой, равной мегаполису, будет оставаться мечтой многих. В результате это отразится на стоимости недвижимости, и она взлетит вверх.

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