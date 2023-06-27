«Правила игры» должны быть ясны: стало известно, почему россияне не хотят пользоваться «длинными деньгами»

В Госдуме рассматривают законопроект о долгосрочных сбережениях граждан. По словам доцента РЭУ им. Г.В.Плеханова Татьяны Белянчиковой, речь о том, чтобы откладывать средства через Негосударственный пенсионный фонд.

Она уточнила, что инициатива претерпела изменения уже при подходе ко второму чтению. Из условий досрочного снятия средств убрали оплату высшего образования детей, а срок государственного софинансирования не был увеличен до десяти лет, как предлагалось ранее. Хотя оговорка, что такой шаг можно предпринять по решению государства, все-таки была внесена.

«Скорее всего, проект ждут дальнейшие корректировки. Разумеется, «длинные» деньги хороши в качестве источника долгосрочных инвестиций для тех же НПФ, да и для любых участников финансового рынка. Вопрос лишь в том, чтобы их механизмы были интересны для граждан», — рассказала экономист корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Чтобы этот интерес у россиян вызвать, средства должны быть защищены от инфляции, поэтому требуется прозрачный механизм полной или частичной компенсации данных потерь.

«Пожалуй, это главное, что останавливает граждан от долгосрочных вложений, тем более в сегодняшних нестабильных условиях. Также необходимо четкое понимание, при каких непредвиденных обстоятельствах можно будет забрать вложенные средства досрочно», — считает эксперт.

В целом, для граждан «правила игры» должны быть понятны с самого начала, еще до окончательного принятия закона, а изменения, отдаваемые на откуп правительству, Банку России или самим НПФ, не должны в дальнейшем менять ситуацию в невыгодную для граждан сторону, подытожила Белянчикова.

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