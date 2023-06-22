Средство от развода: разбираемся, нужен ли супругам общий «кошелек»

Бытовые проблемы часто разрушают даже самые красивые любовные истории. А львиную долю бытовых проблем часто составляют финансовые сложности. Если решить их вместе, то и брак будет крепче, и решение найдется быстрее.

Недавнее исследование ученых Университета Индианы подтвердило, что союзы, где есть общий финансовый счет, более крепкие. А пары, где каждый сам ведет свой бюджет, обычно распадаются чаще. Возможно, как раз из-за отсутствия обязательств и совместных планов.

«Я против того, чтобы один человек перекладывал на другого заботы о своих финансах. Даже в семье у каждого супруга должен быть свой счет и свои накопления. Но идею о дополнительном общем счете я поддерживаю. Так легче планировать большие покупки и следить за расходами и доходами», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» финансовый консультант Владимир Морозов.

С точки зрения психологов, совместный бюджет также означает некую общность целей и направлений. Он вынуждает супругов чаще обсуждать свои планы, делиться проблемами, вместе их решать.

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