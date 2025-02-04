Правительство Китая пожаловалось в ВТО на новые американские пошлины

Китайская Народная Республика направила жалобу во Всемирную торговую организацию на налоговые меры, которые были установлены Соединенными Штатами. Об этом сообщило РИА Новости.

Издание сослалось на информацию, полученную от Министерства коммерции КНР. По этим данным, жалоба в ВТО ушла после того, как США ввели односторонние 10-процентные пошлины на товары из Китая.

«В ответ Китай с целью защиты своих законных прав и интересов подал жалобу на налоговые меры США в механизм разрешения споров Всемирной торговой организации», — указали журналистам.

В Пекине также заявили, что ограничительные меры США в отношении китайской продукции являются типичным проявлением протекционизма. Все это подрывает мировую систему международной торговли, которая выстраивалась десятилетиями. Происходит разрыв цепочек доставки, что дестабилизирует глобальное производство. По этой причине США стоит отменить «свои ошибочные действия».

Ранее уже сообщалось, что Китай зеркально ответил на пошлины Америки. Он ввел пошлины в 15% на ввоз в страну американского угля и сжиженного природного газа. На нефть и сельхозтехнику из США был установлен таможенный сбор в 10%.