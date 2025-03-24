ЦБ РФ продлил ограничение на вывод брокерских средств для недружественных нерезидентов

Центральный банк России принял решение с 1 апреля продлить запрет на вывод средств за рубеж нерезидентами из недружественных стран на полгода, до сентября 2025 года. Об этом говорится на официальном сайте регулятора.

Причиной продления запрета стала необходимость поддержания финансовой стабильности в стране. Ранее решение о запрете было принято в условиях неопределенности в мировой экономике и противостояния с недружественными государствами.

Это ограничение распространяется на переводы с брокерских счетов и счетов доверительных управляющих, открытых как физическими, так и юридическими лицами.

Несмотря на ограничения, российские граждане и нерезиденты из дружественных стран могут переводить суммы на зарубежные счета, не превышающие $1 млн или эквивалент в другой иностранной валюте в течение месяца. Лимиты на переводы через системы денежных переводов остаются на уровне $10 тыс. в месяц.

В то же время стоит отметить, что в декабре 2024 года активы нерезидентов на счетах российских брокеров превысили 2 трлн руб., что стало новым трехлетним максимумом. За последний квартал активы увеличились на 14%, а с начала года — более чем в полтора раза.

Ранее сообщалось, что ЦБ России третий раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 21%.