Преступность и давление окружающей среды: названы районы Москвы, где опасно покупать жилье

При выборе места для покупки квартиры в Москве необходимо учитывать факторы безопасности, инфраструктуры, транспортной доступности и экологии. Не все уголки столицы могут похвастаться таким набором достоинств, рассказала эксперт в сфере недвижимости и топ-брокер компании Whitewill Оксана Романовская.

По ее словам, Москва — мегаполис с богатой историей и культурным наследием, и здесь, как и в любом крупном городе, существуют районы, где приобретение жилья может быть рискованным.

Эксперт отметила, что жители района Северное Чертаново часто сталкиваются с проблемами в плане безопасности.

«Несмотря на серьезные усилия властей по улучшению ситуации, преступность здесь остается довольно высокой. Потенциальные покупатели могут столкнуться с проблемами личной безопасности и высоким уровнем криминала», — рассказала Романовская корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Еще один район, который при возможности лучше обходить стороной — это Северное Бутово. По словам экспертов, эта точка на карте заслужила не самую хорошую репутацию.

«Проблемы с инфраструктурой, отсутствие развитых общественных мест и транспорта могут сделать жизнь в этом районе неудобной. Кроме того, качество жилья и его инфраструктуры часто оставляют желать лучшего», — пояснила эксперт.

По этой же причине собеседница рекомендовала избегать и Нижних Черемушек.

«Высокая плотность населения и ограниченные зоны для отдыха и зеленых насаждений могут сказаться на качестве жизни и создать ощущение давления от окружающей среды. Поэтому решение о покупке квартиры в вышеназванных районах должно быть взвешенным и основанным на тщательном анализе всех аспектов», — подытожила Романовская.

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