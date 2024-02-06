Начинают со стаканов: девелоперы раскрыли, что новоселы в Москве покупают для своих квартир в первую очередь

До 40 тыс. рублей готовы потратить покупатели квартир в новостройках на декор. Об этом говорит исследование, которое провели аналитики девелопера «Самолет». Среди самых популярных покупок — посуда, текстиль и цветочные горшки из бетона.

Выясняем, как воспользовались этой информацией девелоперы.

Цена – не главное

На вопрос, какие аксессуары от девелопера в первую очередь купят в свою квартиру, респонденты ответили так. Почти половина, 42% опрошенных, отметили тарелки и стаканы с индивидуальным дизайном. Еще 29% выбрали постельное белье, полотенца и пледы. А 6% респондентов назвали цветочные горшки в форме мягкого овала из бетона.

Во всех трех категориях покупатели выбирают однотонные модели без узоров и рисунков. Руководитель направления мебельных проектов группы «Самолет» Ирина Лебедева пояснила, что сейчас в новостройках, сданных под ключ, преобладают нейтральные светлые тона.

«Что интересно: для респондентов цена оказалась не главным критерием покупки. 87% из них поставили на первое место качество вещей. Еще в список необходимых предметов декора попали картины, ароматические свечи и диффузор», — обратила внимание Лебедева в разговоре с журналистом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

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Любой каприз

Все эти аксессуары новоселы могут купить напрямую у девелоперов, для которых стремление людей украсить новое жилье оказалось еще одной статьей дохода.

«Это стало следующим шагом в развитии рынка: на предыдущем этапе покупателям предложили квартиры с меблировкой. Согласно опросу аналитиков, который был проведен среди москвичей, жителей Подмосковья и покупателей жилья, 62% из них предпочли бы приобрести квартиру сразу с мебелью. Желательно, чтобы фирмы-производители были «на слуху», — подчеркнула эксперт.

В будущем появится все больше предложений с полностью обустроенными квартирами, где есть все, вплоть до кружек и рам для картин.

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