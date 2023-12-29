«Приток свежих денег»: готовится новый инструмент, который взметнет курс биткоина

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) ребует от эмитентов биржевых фондов до 29 декабря внести окончательные изменения в заявки на ETF с использованием криптовалюты. На этом фоне аналитики считают, что новые ETF-биткоины будут одобрены уже к 10 января 2024 года.

Обеспечит рост

Экономист, доцент РЭУ им.Г.В. Плеханова Денис Перепелица отметил, что этот шаг станет действительно судьбоносным в криптомире, так как инвестиции в биткоин станут доступны даже тем инвесторам, у которых нет специального кошелька.

«Биткоин в последний месяц показывает очень хорошую динамику и обеспечил инвесторам с конца октября почти 100-процентный прирост. Желая и дальше усиливать темпы его роста, различные СМИ подогревают инфополе информацией о биржевых биткоин-фондах, которые обеспечат приток свежих денег в этот инструмент, что действительно обеспечит его рост в случае интереса широкого круга инвесторов», — рассказал эксперт в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Однако, по его мнению, может случится и обратная ситуация — если интерес к новому инструменту окажется слабым, это может обвалить курс главной криптовалюты, так как рынок уже отразил в цене биткоина этот потенциальный интерес.

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Только ждать

В целом, уверен собеседник, ситуация разрешится уже в ближайшее время.

«Следующая неделя определит окончательные параметры биржевого инструмента и позволит начать их выпуск. Таким образом, можно считать, что в начале следующего года мы увидим результат работы биткоин-фонда», — отметил Перепелица.

Ранее выяснилось, стоит ли вкладываться в криптовалюты.