«Инвесторы уходят»: выяснилось, стоит ли вкладываться в криптовалюты

«У каждого из них есть преимущества. Биткоин — наиболее известная криптовалюта с большим интересом к покупке у инвесторов, но она дорогая. Другие валюты дешевле. Etherium имеет большой потенциал роста, с учетом того, что планируется выпуск Etherium 2.0, который должен быть масштабируемым и быстрым», — отметил Алиев в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».