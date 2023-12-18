«Инвесторы уходят»: выяснилось, стоит ли вкладываться в криптовалюты
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Наиболее популярный актив на крипторынке — это биткоин, но есть и другие криптовалюты с хорошими перспективами, рассказал доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Аяз Алиев.
«Другие валюты дешевле»
По его словам, самые ходовые блокчейн-активы — это биткоин, Ethereum, Monero, Solana, Cardano.
«У каждого из них есть преимущества. Биткоин — наиболее известная криптовалюта с большим интересом к покупке у инвесторов, но она дорогая. Другие валюты дешевле. Etherium имеет большой потенциал роста, с учетом того, что планируется выпуск Etherium 2.0, который должен быть масштабируемым и быстрым», — отметил Алиев в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».
Cardanо, по его словам, также вызывает интерес, так как в ее основе заложен научный подход, что предлагает более безопасную и устойчивую блокчейн-платформу.
Фото: [freepik.com]
Высокие риски
В целом рынок криптовалют волатильный и высоко рискованный, добавил собеседник.
«Как и на всех рынках, циклы роста и падения также здесь имеются. Обрушение на рынке криптовалют основаны на развитии мировой экономики. В период нестабильности крипта падает, инвесторы уходят в надежные активы. В период развития интерес к рисковым активам растет, вместе с этим растут криптоактивы», — пояснил экономист.
Ранее было озвучено будущее рынка криптовалют.