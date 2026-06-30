Прогноз по урожаю стабильный: Патрушев оценил влияние погоды

Вице‑премьер Дмитрий Патрушев заявил, что июньский холод не окажет негативного влияния на урожай в России. По его словам, нет соответствующих прогнозов, а уборочная кампания стартовала в штатном режиме, сообщает РИА Новости .

По данным Минсельхоза, в сезоне 2025–2026 годов общая посевная площадь должна составить 83 миллиона гектаров, из них около 56 миллионов гектаров планируется отвести под яровые культуры. Глава ведомства Оксана Лут в конце мая отмечала, что, несмотря на определенные риски невыполнения плана, регионы не снижают свои прогнозы.