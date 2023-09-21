Производители воды в Подмосковье смогут получить поддержку

В Подмосковье меры поддержки будут доступны производителям бутилированной воды, заводчикам племенной сельскохозяйственной птицы и операторам инкубаторов для птицеводства.

Как сообщили в Мининвесте области, поддержка стала доступна благодаря изменениям, внесенным в законодательство региона.

Ранее производство воды в бутылках стало подакцизным видом деятельности, вследствие чего утратило возможность пользоваться государственной поддержкой. Теперь ситуация изменилась.

Разведение племенной сельхозптицы и работа инкубаторов были включены в список видов деятельности, которая решает задачи импортозамещения.

Сейчас в Подмосковье ведется реализация 202 проектов импортозамещения, благодаря чему в области появится девятнадцать тысяч рабочих мест. Сумма инвестиций по этим проектам составляет 165 миллиардов рублей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что у подмосковного бизнеса есть желание выйти на международный рынок.